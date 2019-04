Aboubakar considerado apto no FC Porto após mais de seis meses de baixa

Por Lusa | 15:20

O avançado camaronês Vincent Aboubakar foi hoje considerado apto pelo FC Porto, mais de seis meses após a lesão contraída em 28 de setembro frente ao Tondela (1-0), para a sexta jornada da I Liga de futebol.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', no último treino antes da partida para o Algarve, onde os campeões nacionais defrontam o Portimonense, no sábado, Aboubakar foi considerado apto e Marius evoluiu para treino integrado condicionado.

Aboubakar lesionou-se no decorrer do jogo da sexta jornada da I Liga com o Tondela, no Dragão, em 28 de setembro de 2018, que os portistas venceram por 1-0, com um golo do brasileiro Soares, que entrou aos 64 minutos para o lugar do camaronês.