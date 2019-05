Aboubakar contrai microrrotura na coxa esquerda durante treino do FC Porto

O camaronês Vincent Aboubakar contraiu uma microrrotura na coxa esquerda durante o treino de hoje do FC Porto, no Olival, de preparação para a final da Taça de Portugal de futebol com o Sporting.

Segundo a informação publicada no sítio dos 'dragões', a sessão contou com a presença do guarda-redes senegalês Mouhamed Mbaye, da equipa B. Diogo Leite esteve ausente por se encontrar ao serviço da seleção portuguesa de sub-20.

O plantel principal portista volta a treinar na quinta-feira, no Olival, à porta fechada.