“Abraços via tablet é uma coisa terrível”, diz Pedro Abrunhosa

"Quando eu voltar abraça-me por dentro/ aperta-me de tempo/ é tão tarde o amor/ O primeiro dia há-de ser mais que primeiro/ vem salvar-me por inteiro/ do futuro ninguém quer só metade". Os versos fazem o refrão do novo tema de Pedro Abrunhosa, ‘Tempestade’, uma canção cem por cento feita em quarentena, que não é mais do que uma "metáfora desta anormal normalidade" e que foi inspirada numa pessoa especial."É uma canção em que falo do meu pai, mas que podia ser sobre o pai de qualquer um de nós" começa por explicar o cantor, também ele vítima do isolamento e do distanciamento em relação às pessoas que amamos."Esta coisa de dar abraços via tablet ou telemóvel é algo que para nós, dos países do sul, é uma coisa terrível. Por isso, esta é uma canção que eu não queria deixar de fazer para dizer que também passei por aqui".A canção foi "toda ela produzida em teletrabalho, uma realidade nova para muitos portugueses", sublinha Pedro Abrunhosa, e conta com a participação de Carolina Deslandes (voz), Diogo Piçarra, João Bessa e Rui Paiva (os três na produção), sendo que o vídeo já disponível, teve edição do filho do cantor, Hugo Abrunhosa."Foi tudo feito à distância. Eu gravei a música sozinho, enviei-a para Faro para o Diogo, para Miramar para o João Bessa, para Lisboa para a Carolina e para o Porto para o meu filho". A prova de que, pese o distanciamento, afinal é possível estarmos "juntos na tempestade".