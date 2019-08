Ação do exército em Hong Kong não repetirá Tiananmen - Jornal oficial chinês

Um jornal oficial do Partido Comunista Chinês afirmou hoje que se o exército intervier em Hong Kong não se vai repetir o massacre de Tiananmen, há 30 anos.

Em editorial, o Global Times, jornal em inglês do grupo do Diário do Povo, o órgão central do Partido Comunista, advertiu que "Pequim não decidiu ainda intervir pela força para reprimir os protestos em Hong Kong, mas esta opção está claramente em cima da mesa".

O jornal referiu-se à concentração de forças da polícia militar em Shenzhen, cidade adjacente a Hong Kong, como uma "clara advertência" aos manifestantes.