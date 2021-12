O acesso ao certificado digital na aplicação do SNS24 está com perturbações no dia em que volta a ser exigida a apresentação do certificado em restaurantes, aeroportos e eventos.Ao aceder à aplicação, os utilizadores têm-se queixado de que aparece uma mensagem de erro ou de que "a informação está temporariamente indisponível".A situação tem causado alguns constrangimento a pessoas que são impedidas de entrar em restaurantes por não conseguirem aceder ao PDF.