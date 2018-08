Por Lusa | 04:30

Um acidente aéreo no norte do México causou 49 feridos ligeiros e dois graves, quando um avião com 103 pessoas a bordo tentava descolar durante uma forte tempestade, na terça-feira, informou o governador de Durango.

José Aispuro afirmou que todos os ocupantes do avião da Aeromexico escaparam vivos, mas que 49 pessoas foram obrigadas a receber tratamento hospitalar, apresentando ferimentos ligeiros.

Aispuro adiantou que o piloto e um outro tripulante tinham sofrido ferimentos graves.