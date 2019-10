Acidente com camião provoca 19 mortos nas Filipinas

Um acidente com um camião na ilha de Luzon, no norte das Filipinas, provocou na noite de quinta-feira pelo menos 19 mortos e 22 feridos, anunciaram as autoridades.

De acordo com a polícia local, o acidente ocorreu na cidade de Conner, na província de Apayo, a menos densamente povoada do país.

O camião transportava sobretudo agricultores idosos que regressavam a casa.