Acidente com planador mata três pessoas nos Estados Unidos

Por Lusa | 05:05

Um planador caiu nas montanhas de Vermont, matando as três pessoas a bordo, informou na quarta-feira a polícia daquele estado norte-americano.

As equipas de busca e resgate encontraram os corpos do piloto de planador e dos dois passageiros junto aos destroços, perto do cume de Mount Sterling.

A polícia adiantou que um avião de reboque com o planador anexado descolou do aeroporto estadual de Morrisville-Stowe na quarta-feira e que as autoridades do setor dos transportes e aviação estão a investigar o acidente.