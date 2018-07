Acidente de avião no México sem vítimas mortais, diz Governador

Por Lusa | 00:20

O governador do Estado de Durango, no norte do México, José Rosas Aispuro, garantiu hoje que não houve vítimas mortais no acidente com um avião de passageiros da companhia Aeromexico, que se despenhou depois de descolar.

"Confirma-se que não houve mortes no acidente do voo AM2431", escreveu o governador na sua conta de Twitter.

Um avião de passageiros da companhia Aeroméxico despenhou-se terça-feira nas imediações do Aeroporto Guadalupe Victoria, em Durango, no norte do México, quando descolava, com 97 passageiros e quatro tripulantes a bordo, segundo o chefe do departamento de Transportes do México, Gerardo Ruiz Eparza.