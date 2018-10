Acidente de viação na Grécia faz 11 mortos, possivelmente migrantes - autoridades

Por Lusa | 09:54

A polícia grega disse ter recuperado os corpos de 11 pessoas que acredita serem migrantes recentemente chegados da Turquia, depois de o carro em que seguiam ter tido um acidente no norte da Grécia, adiantou a AP.

A polícia disse que o acidente ocorreu cerca das 05:00 locais (03:00 em Lisboa), próximo da cidade de Kavala, quando a viatura seguia em direção à cidade de Salónica e embateu num camião que circulava em sentido contrário, incendiando-se de seguida.

Todos os ocupantes do carro morreram e o motorista do camião recebeu tratamento pelos ferimentos sofridos num hospital no norte da Grécia.