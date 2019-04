Acidente/Madeira: Empresa dona do autocarro quer que se apurem causas e responsabilidades

Por Lusa | 23:23

A empresa proprietária do autocarro acidentado hoje da Madeira manifestou "profundo empenho" para que se apurem todos "os factos, causas e responsabilidades" e disponibilidade para colaborar com as autoridades.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a SAM -- Sociedade de Automóveis da Madeira, proprietária do autocarro que foi fretado pela Travel One, apresenta as "mais sentidas condolências, a todos os familiares e amigos das vítimas do mesmo".

"É nossa vontade e profundo empenho que se obtenha o absoluto apuramento de todos os factos, causas e responsabilidades do acidente e, desde já, manifestamos que daremos inteira colaboração às autoridades encarregues das investigações que se vão seguir", afirma.