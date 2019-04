Governo alemão manifesta dor profunda por todos os que perderam a vida

Porta-voz do Governo alemão deixa no Twitter os contactos do serviço de negócios estrangeiros para os membros das famílias que pretendam informações.

Por Lusa | 22:21

O porta-voz do Governo alemão, Steffen Seibert, lamentou esta quarta-feira as "notícias terríveis" da Madeira e manifestou "uma dor profunda por todos aqueles que perderam a vida na queda do autocarro".

Na rede social Twitter, o porta-voz do Governo alemão deixa ainda os contactos do serviço de negócios estrangeiros para os membros das famílias que pretendam informações.

"Chegam-nos notícias terríveis da #Madeira. Sentimos uma dor profunda por todos aqueles que perderam a vida na queda do autocarro, os nossos pensamentos estão com os feridos", pode ler-se na mensagem de Steffen Seibert.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="de" dir="ltr">Entsetzliche Nachrichten erreichen uns aus <a href="https://twitter.com/hashtag/Madeira?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Madeira</a>. Unsere tiefe Trauer gilt all denen, die in dem verunglückten Bus ihr Leben verloren haben, unsere Gedanken sind bei den Verletzten. Besorgte Angehörige können sich an das AA, Tel. 030 5000 2000 wenden.</p>— Steffen Seibert (@RegSprecher) <a href="https://twitter.com/RegSprecher/status/1118615370389233666?ref_src=twsrc%5Etfw">April 17, 2019</a></blockquote>

