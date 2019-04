Acidente/Madeira: Idoso que vivia na casa atingida pelo autocarro vai ser realojado numa pensão

Por Lusa | 17:26

O idoso que vivia na casa atingida pelo autocarro com turistas na sequência de um despiste, no Caniço, vai ser realojado provisoriamente numa pensão, informou hoje o Governo Regional da Madeira.

"A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM, IP-RAM), vai realojar, provisoriamente, numa pensão, um idoso que ficou desalojado na sequência do trágico acidente ocorrido ontem [quarta-feira] no Caniço, que atingiu a casa onde morava", revelou em comunicado.

A casa foi atingida pelo veículo e ficou sem condições de habitabilidade.