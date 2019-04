Acidente/Madeira: Miguel Albuquerque antecipa regresso de férias no Dubai e chega domingo

Por Lusa | 22:31

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, antecipou o regresso à ilha de uma viagem particular que estava a fazer com a família ao Dubai e chega domingo à região, disse hoje fonte do executivo.

"O presidente chega domingo e vem na data que foi possível arranjar pois, em princípio, deveria ficar uma semana no Dubai", referiu a mesma fonte.

Miguel Albuquerque tem sido criticado por não ter regressado à Madeira por ocasião do acidente que envolveu o autocarro com turistas alemães no Caniço, em Santa Cruz, que causou 29 mortos e 27 feridos, entre os quais dois portugueses naturais da ilha.