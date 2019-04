Acidente/Madeira: Parlamento regional aprova voto de pesar e faz minuto de silêncio

Por Lusa | 10:51

O plenário da Assembleia Legislativa da Madeira aprovou hoje por unanimidade um voto de pesar pelas vítimas do acidente com um autocarro de turismo, ocorrido no Caniço, no dia 17 de abril, expressando "consternação e profunda tristeza".

O voto de pesar foi apresentado pelo presidente do parlamento regional, Tranquada Gomes, e submetido a votação sem discussão, após o que os 47 deputados fizeram um minuto de silêncio pelas vítimas do acidente.

O desastre ocorrido no Caniço, concelho de Santa Cruz, e provocou 29 mortos: 17 do sexo feminino e 12 do sexo masculino, todos de nacionalidade alemã.