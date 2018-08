Acidentes de viação em Angola matam mais de mil pessoas no primeiro semestre

Nos primeiros seis meses de 2018 foram registados 5.275 acidentes.

Por Lusa | 15:53

Pelo menos 1.181 pessoas morreram nas estradas de Angola no primeiro semestre de 2018, em consequência de 5.275 acidentes, que causaram 5.632 feridos, com os atropelamentos a liderar as tipicidades, seguidos de colisões e capotamentos, anunciou esta terça-feira a polícia angolana.

Os dados foram avançados em Luanda pelo chefe do departamento de Segurança de Trânsito e Prevenção Rodoviária da Direção Nacional de Viação e Trânsito de Angola, superintendente chefe António Pinduca, que se manifestou "preocupado" com os números da sinistralidade no país.

Segundo António Pinduca, no primeiro semestre de 2018 foram registados 5.275 acidentes, menos 63 do que em idêntico período do ano anterior.