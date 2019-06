Acionistas da Goggle pediram relatório de impacto nos direitos humanos no regresso do motor à China

Um grupo de acionistas do Alphabet, dona do Google, pediu que a empresa prepare um relatório sobre o impacto nos direitos humanos de um possível regresso do famoso motor de pesquisa à China, com uma versão censurada.

A proposta destes acionistas foi rejeitada pela maioria durante a Assembleia geral anual que se realizou na quarta-feira na Califórnia, Estados Unidos.

A petição referia-se ao "Projeto Dragão Voador", um motor de pesquisa, censurado, da empresa para voltar a operar na China, onde não tem presença desde 2010.