Acionistas do BCP aprovam distribuição de dividendos e devolução faseada de salários

Os acionistas do BCP aprovaram hoje em assembleia-geral, com 99,98% dos votos a favor, a distribuição de dividendos e a devolução faseada dos salários, que sofreram cortes entre 2014 e 2017, foi hoje divulgado.

De acordo com o BCP, o ponto dois da assembleia-geral de acionistas, que propunha "deliberar sobre a proposta de resultados para o exercício de 2018", foi aprovado com 99,98% dos votos a favor.

Já o ponto um, relativo ao "relatório de gestão, o balanço e as contas individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2018, incluindo o relatório do Governo Societário", foi aprovado com 100% dos votos.