Acordo da dívida permite a Moçambique normalizar relação com os mercados - Credores

Por Lusa | 11:24

O representante do grupo de credores que assinou o acordo de princípio com o Governo de Moçambique sobre a dívida pública considerou hoje à Lusa que a resolução da dívida vai normalizar a relação com os mercados financeiros.

"A resolução proposta vai ajudar a normalizar as relações de Moçambique com os mercados financeiros internacionais e vai também oferecer um caminho para atingir o crescimento a longo prazo", disse Thomas Laryea, em resposta às questões colocadas pela Lusa.

O representante legal do Grupo de Detentores da Dívida Pública de Moçambique acrescentou que o valor em dívida atualmente ascende a 915,9 milhões de dólares, representando os 726,5 milhões emitidos em 2016 e os juros de 189,4 milhões que são devidos mas não foram pagos.