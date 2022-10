Foram precisos 23 anos para Governo e sindicatos da Função Pública alcançarem um acordo de valorização de salários e carreiras. Mas se do lado das duas estruturas sindicais, ligadas à UGT, que assinam o acordo chegam aplausos, do lado da Frente Comum, afeta à CGTP, que fica de fora, são feitas acusações ao Governo.

Para a Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap), que chegou a entendimento com o Governo, sob a batuta da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, o acordo abre “um caminho novo”. “Contempla a persistente disponibilidade da Fesap para a negociação plurianual, tendo em consideração a necessidade da valorização das carreiras dos trabalhadores da Administração Pública, de modo a tornar o emprego público mais atrativo”, disse o secretário-geral da Fesap, José Abraão, à Lusa.









Leia também Acordo entre Governo e sindicatos da função pública poderá ser revisto Também o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) considerou que o acordo dá alguma previsibilidade e estabilidade. “Foi um avanço em relação ao processo negocial”, disse a presidente do STE, Helena Rodrigues, destacando que foi possível garantir que em 2023 “haja uma valorização salarial que, não sendo ainda total, é diferente” do que aconteceu nos outros anos.

Já a Frente Comum, que não vai assinar o acordo, acusa o Governo de negociar “às escondidas. “É, pois, com espanto que somos confrontados com a informação da assinatura de um acordo com outras estruturas sindicais que, versando sobre matérias que o Governo se propôs a negociar a partir da segunda quinzena de outubro, nunca foram colocadas à discussão com a Frente Comum”, avançou a estrutura sindical. O seu coordenador, Sebastião Santana, garante, ainda assim, que este acordo nunca teria o aval da estrutura que lidera.





O Governo, a Fesap e o STE assinam hoje à tarde o documento, no Palácio Foz, em Lisboa, numa cerimónia com a presença do primeiro-ministro, António Costa.





Documento prevê hipótese de pedido de “reavaliação”