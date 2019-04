Acordo sobre mobilidade na CPLP será aprovado em julho em Cabo Verde

Por Lusa | 22:02

O acordo sobre a mobilidade na CPLP vai ser aprovado na próxima reunião do Conselho de Ministros da comunidade, em 19 de julho, na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, país que apresentou a proposta, foi hoje anunciado.

A data foi definida na V reunião dos ministros do Interior e da Administração Interna da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que terminou na cidade da Praia, capital de Cabo Verde, país que atualmente assume a presidência rotativa da instituição.

No comunicado final do encontro, os ministros destacaram que a proposta cabo-verdiana é "um passo inovador e ousado" e com "profundo impacto" no futuro da comunidade, mas recomendaram o aprofundamento da discussão do projeto, para introdução das alterações que "vierem a ser consideradas pertinentes".