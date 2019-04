Açores com novo programa dedicado à saúde mental que descentraliza cuidados

Por Lusa | 17:05

O novo programa "Espaço para a Saúde Mental", hoje apresentado pelo diretor regional da Saúde dos Açores, aposta em ações que vão desde a prevenção à reinserção, descentralizando os cuidados de saúde mental.

"Pretende-se com esta nova metodologia mudar o paradigma e a forma como é encarada a doença mental, descentralizando os cuidados de saúde mental e tornando os serviços mais próximos do utente, do cuidador e da comunidade", sublinhou o diretor regional da Saúde, Tiago Lopes, que apresentou em Angra do Heroísmo a estratégia definida para a melhoria da saúde mental nos Açores.

De acordo com uma nota enviada às redações pelo executivo açoriano, "a iniciativa propõe a integração da saúde mental nos centros de saúde e hospitais, em linha com o que é preconizado no Plano Regional de Saúde".