Açores distribuiram 65 mil euros para aquisição de equipamentos a cidadãos com deficiência

O Governo dos Açores disponibilizou, este ano, mais de 65 mil euros a instituições destinados à aquisição de equipamentos e 'software', básicos e específicos, para utilização por cidadãos com deficiência, revelou hoje o executivo.

Numa nota de imprensa divulgada no portal oficial do Governo, acrescenta-se que, a par desta medida de apoio a instituições, está previsto, até final do ano, o lançamento de "uma nova edição para apoio direto à aquisição de equipamentos por parte de cidadãos portadores de deficiência", estimando-se "uma dotação total na ordem dos 80 mil euros".

Citado no comunicado do executivo, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, o vice-presidente, Artur Lima, afirma que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) são, cada vez mais, um "recurso auxiliar de especial importância como fator promotor da autonomia e da integração social, educativa e profissional".

Segundo o governante, a "transição digital pode e deve contribuir para o progresso do setor solidário e para a melhoria dos cuidados prestados por associações e instituições de âmbito social".

"O XIII Governo Regional dos Açores entende que as políticas de ciência, tecnologia e investigação devem ser desenvolvidas, tendo o bem comum como finalidade", observou.

Esta iniciativa da vice-presidência, implementada através da Direção Regional da Ciência e Tecnologia, materializa-se "através da abertura periódica de concursos públicos, ao abrigo do sistema de atribuição de incentivos financeiros PRO-SCIENTIA".

Foi neste âmbito que, em 2022, foram já apoiadas 24 instituições em várias ilhas dos Açores.