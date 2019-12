Açores entre as 13 regiões do mundo certificadas como destino turístico sustentável

Os Açores são a primeira região do país certificada como destino turístico sustentável, distinção atribuída a apenas 13 regiões no mundo e entregue esta quinta-feira com a categoria de "prata" pela certificadora Earthcheck.

"É com profundo orgulho que hoje podemos dizer que os Açores são certificados como destino turístico sustentável. Somos o primeiro e único arquipélago do mundo com esta certificação. Somos a única região do país com esta certificação. Estamos na linha da frente", adiantou a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo dos Açores, Marta Guerreiro.

A governante falava na sessão de abertura do congresso anual do Global Sustainable Tourism Council, que reúne cerca de três centenas de participantes de 42 nacionalidades em Angra do Heroísmo, na ilha Tecreira.

O processo de certificação iniciou-se em 2017, proclamado pelas Nações Unidas como Ano Internacional do Turismo Sustentável.

"No final deste processo, reforço: foram dois anos de muito trabalho, aquele que nos permite hoje fazer parte de um conjunto de 13 regiões do mundo e de apenas oito países com esta certificação", frisou a titular da pasta do Turismo nos Açores.

Questionada pelos jornalistas à margem do evento sobre as vantagens desta certificação, Marta Guerreiro salientou que a distinção vai permitir "não só internamente despertar os agentes do setor para a importância de posicionarem os seus negócios e as suas áreas dentro destas práticas", mas também que os Açores consigam captar "segmentos que valorizam as preocupações na área da sustentabilidade".

A secretária regional destacou, por outro lado, a responsabilidade que a distinção acarreta, alegando que os Açores têm "a obrigação" de cuidar do seu património.

"Estamos a juntar nesta matéria uma oportunidade de crescimento fantástica que temos pela frente com a nossa responsabilidade de garantirmos que deixamos este território tão bem ou melhor cuidado quanto o recebemos", salientou.

A certificação é válida por um ano, mas a tutela pretende não só mantê-la como subir de patamar.

"Este é o primeiro que é possível alcançar quando se faz a certificação -- o 'silver' [prata] -- mas com a permanência na certificação e com a evolução dos indicadores que são analisados temos condições para ambicionar mais. Não é um dado adquirido, exige trabalho de continuidade", afirmou Marta Guerreiro.

Numa primeira fase, após um levantamento exaustivo de dados quantitativos e qualitativos, como emissões de gases com efeitos estufa, resíduos, gestão de água, conservação dos ecossistemas e gestão cultural, a região recebeu o estatuto de bronze.

"Entre muitos outros parâmetros, fomos considerados o destino de referência com a mais alta percentagem de área de conservação de 'habitats' e o destino de referência com a mais alta percentagem de área verde", revelou a secretária regional na abertura do congresso.

A fase seguinte envolveu "a definição de um conjunto de compromissos sustentáveis" por parte do Governo Regional e de agentes privados, bem como uma auditoria no local da Earthcheck, com visitas às ilhas de São Miguel, Terceira e Flores.

Entre janeiro e setembro de 2019, a atividade turística nos Açores cresceu 17%, ultrapassando o número de dormidas do ano anterior (2,5 milhões) e o executivo açoriano estima que até ao final do ano esse número se aproxime dos 3 milhões.

A secretária regional sublinhou, no entanto, que a estratégia da região não passa por um turismo de massas, mas por um crescimento "de forma sustentável e em pleno respeito pela preservação da natureza e do ambiente".