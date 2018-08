Açores produziram em 2017 mais resíduos urbanos e aumentaram valorização

Por Lusa | 17:02

Os Açores produziram em 2017 um total de 137.339 toneladas de resíduos urbanos, o que representa um aumento de 4,28% em relação a 2016, mas a região valorizou pela primeira vez mais de metade dos resíduos urbanos produzidos.

A informação consta do relatório síntese de 2017 de resíduos urbanos, hoje apresentado em conferência de imprensa em Ponta Delgada pela secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro, e pelo diretor regional do Ambiente, Hernâni Jorge.

De acordo com o relatório, elaborado com base nos dados do Sistema Regional de Informação sobre Resíduos (SRIR), em 2017 foram produzidas 137.339 toneladas de resíduos urbanos na região, mais 5.635 toneladas do que no ano anterior.