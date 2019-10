Centro do furacão Lorenzo vai passar a 100 km da ilha das Flores nos Açores

O centro do furacão "Lorenzo" deve passar na próxima madrugada a aproximadamente 100 quilómetros (km) a oeste da ilha açoriana das Flores, afetando todo o arquipélago, mas "especialmente" esta ilha e a do Corvo.

Pelas 18h00 dos Açores (menos uma do que em Portugal continental), o furacão, diz nota do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), "encontrava-se a aproximadamente a 620 km a sudoeste da ilha das Flores, deslocando-se para nordeste a uma velocidade de 41 quilómetros/hora [km/h]".

Para as ilhas das Flores e do Corvo (grupo Ocidental), prevê-se vento sueste rodando para noroeste com rajadas na ordem dos 190 km/h (com uma probabilidade de 40% de a rajada máxima ser superior a 200 km/h), chuva por vezes forte e ondas de sul passando a sudoeste, com altura significativa entre 10 e 15 metros. A altura máxima de onda pode atingir os 25 metros.