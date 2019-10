Açores/Mau tempo: Circulação nas estradas regionais reposta na maioria dos troços

A circulação rodoviária nas estradas regionais dos Açores condicionadas preventivamente antes da passagem do furacão "Lorenzo" está reposta em quase todos os troços, anunciou hoje a Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas.

Numa nota enviada às redações, o executivo açoriano acrescenta que apenas nas ilhas do Faial e do Pico se registam ainda troços de estrada condicionados.

"No Faial, no troço da Estrada Regional N.º 1-1.ª entre o entroncamento com a Rua das Canadinhas e o entroncamento com a Canada dos Arrendamentos continuam os trabalhos de limpeza, prevendo-se que as condições necessárias à abertura da estrada estejam repostas até ao final do dia, estando dependentes das condições climatéricas durante a tarde desta sexta-feira", lê-se na nota.