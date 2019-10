Açores/Mau Tempo: Determinado fecho dos serviços desconcentrados do Estado

O Governo determinou hoje o encerramento, na quarta-feira, dos serviços desconcentrados da administração direta e indireta do Estado nos grupos Central e Ocidental do arquipélago açoriano, à semelhança dos serviços públicos regionais, devido à passagem do furacão "Lorenzo".

Por despacho, o primeiro-ministro, António Costa, determina o encerramento, com exceção dos serviços e organismos que, por razões de interesse público, devam manter-se em funcionamento naquele período, "designadamente as Forças Armadas e as forças e serviços de segurança, que devem manter-se em estado de prontidão adequada, em termos a definir pelo ministro da Defesa Nacional e pelo ministro da Administração Interna, em articulação com o presidente do Governo Regional dos Açores".

Considerando as previsões meteorológicas para os próximos dias na Região Autónoma dos Açores, que apontam para a passagem do furacão "Lorenzo" na quarta-feira, o primeiro-ministro informou que "é elevado o grau de prontidão e resposta operacional por parte das forças de segurança", com reforço de meios para operações de vigilância e patrulhamento, e de eventual apoio geral às operações de proteção e socorro que possam vir a ser desencadeadas.