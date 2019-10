Açores/Mau Tempo: Flores têm reservas de combustíveis para as próximas semanas - ministro Adjunto

O ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, assegurou hoje que as Flores têm reservas de combustíveis para as próximas semanas e que, antes que se esgotem, o abastecimento à ilha açoriana será retomado.

"A ilha tem reservas de combustível para as próximas semanas e, antes disso, iremos retomar o abastecimento de combustíveis à ilha", afirmou Siza Vieira, que se deslocou hoje às Flores, acompanhado pelo ministro do Planeamento, Nelson de Souza, em representação do primeiro-ministro.

Falando aos jornalistas no porto das Lajes das Flores, que ficou completamente destruído na madrugada de quarta-feira devido à passagem do furacão "Lorenzo", o ministro Adjunto e da Economia referiu que a situação de crise energética, hoje decretada pelo Governo Regional, permite "moderar os consumos".