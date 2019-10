Açores/Mau tempo: Iniciados trabalhos com vista à reconstrução do porto das Lajes das Flores

A Portos dos Açores informou hoje que "já estão em curso os trabalhos de preparação do projeto de reconstrução" do Porto das Lajes das Flores, destruído na sequência da passagem do furacão "Lorenzo" pelos Açores, no início do mês.

"Estão já em curso os trabalhos de preparação do projeto de reabilitação/reconstrução do Porto das Lajes das Flores e também o projeto para a intervenção de emergência no local, de modo a melhorar as condições de segurança, no mais curto prazo de tempo possível", quer no cais como no terrapleno de serviço e no respetivo acesso terrestre, explica a empresa, num comunicado enviado às redações.

Segundo a empresa, depois de concluídas as dragagens no cais do Porto das Lajes das Flores, e "da célere instalação", no local, "de cinco novos cabeços de amarração, para garantir a operação com as condições de segurança necessárias a navios de calado não superior a 4 metros", a Portos dos Açores está a "fazer dragagens dos fundos a nascente daquele mesmo cais", com o objetivo de "viabilizar a operação do navio-tanque São Jorge para abastecimento de combustíveis à ilha" das Flores.