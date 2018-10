Acusações contra Ronaldo já tiraram quase 23% às ações da Juventus

Ações da "Vechia Signora" já caíram 32% desde o máximo histórico atingido em 19 de Setembro.

13:47

Depois do efeito positivo posterior à contratação de Cristiano Ronaldo, a Juventus já perdeu quase um quarto do valor bolsista depois das notícias em torno da alegada violação da ex-modelo norte-americana Kathryn Mayorga.

Os títulos acionistas do clube de Turim recuam esta segunda-feira, 8 de Outubro, 4,54% para 1,136 euros, estando assim a transacionar em mínimos de 29 de Agosto.



No entanto, desde a sessão de 1 de Outubro – a primeira após a publicação da investigação da revista Der Spiegel acerca da alegada violação sexual cometida pelo futebolista português -, as ações da Juventus acumulam já uma desvalorização de 22,67%.







Desde então, a Juventus negociou sempre no vermelho, sendo que já regista oito sessões consecutivas a perder valor.



Já as perdas acumuladas pelos títulos da equipa orientada por Massimiliano Allegri desde o máximo histórico de 1,813 euros atingido em 19 de Setembro ascendem a 31,9%.



Desde as primeiras notícias que, ainda em Julho, apontavam para a contratação de CR7 pela "Juve", os títulos do clube detido pela família Agnelli acumularam fortes ganhos animados pela contratação do avançado luso.



A negociação das ações dos "bianconeri" contrasta com o sucesso desportivo da equipa liderada por Allegri. Depois da vitória neste fim-de-semana para o campeonato (Ronaldo marcou um golo), a Juventus segue na liderança da Serie A invicta, com oito vitórias em tantos jogos disputados. Também na Liga dos Campeões a "Juve" só conheceu vitórias nos dois jogos já disputados.