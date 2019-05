Adeptos assobiam equipa do FC Porto e plantel regressa para falar com as claques

Por Lusa | 00:10

O final do encontro de fjutebol entre FC Porto e Desportivo das Aves terminou com a vitória 4-0 dos portistas, no entanto, os adeptos assobiaram a equipa por não ter feito o habitual agradecimento no final.

A claque portista, que no último jogo em casa do Rio Ave, e no qual o FC Porto empatou 2-2, mostrou o seu desagrado nesse momento de agradecimento com assobios e tentou redimir-se dessa atitude no final do jogo de sábado, mostrando duas tarjas onde se podia ler "Adoramos quem odeia perder" e logo de seguida "Sérgio és um dos nossos".

No entanto, o plantel do FC Porto, ao invés de se deslocar para junto da claque para fazer o habitual agradecimento, foi para o meio-campo para fazer a roda.