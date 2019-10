Adiado julgamento dos suspeitos de tráfico de droga em Alenquer

A primeira sessão do julgamento dos 14 suspeitos de tráfico de droga em Alenquer pela foi adiada para a próxima semana, no Tribunal de Loures.A sessão deveria ter começado esta quinta-feira, mas os dois advogados renunciaram ao processo, alegando incompatibilidades com outros processos.Serão agora nomeados dois advogados oficiosos.A rede de tráfico de estupefacientes era constituída por quatro mulheres e dez homens e, segundo a acusação, seria organizada por um indivíduo de nacionalidade marroquina que, em conjunto com a namorada e com outros dois amigos, montaram um esquema de tráfico de canábis entre Espanha e Portugal.Segundo a acusação, a rede abastecia as áreas metropolitanas de Lisboa e Setúbal.As buscas foram feitas em julho de 2018, levando à detenção dos restantes membros. O cabecilha da rede continua detido em prisão preventiva.