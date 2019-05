Adicional ao IMI vai ser "obviamente" transferido para Segurança Social - Centeno

O ministro das Finanças, Mário Centeno, assegurou hoje que as transferências do Adicional ao IMI para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) "vão obviamente acontecer" e estão previstas na lei do Orçamento do Estado.

"Essas transferências estão previstas no Orçamento do Estado e vão obviamente acontecer", disse Mário Centeno aos jornalistas à saída da conferência "Portugal: Daqui para onde?", que decorre hoje na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

O governante explicou que "o imposto é recebido" e que "há ajustamentos ao valor do imposto que ocorrem de um ano para o outro", e que, de acordo com a lei do Orçamento do Estado, as Finanças "vão obviamente fazer essas transferências".