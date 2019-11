Administração hospitalar abre inquérito a morte de feto em Aveiro

A administração hospitalar do Baixo Vouga anunciou esta terça-feira a abertura de um inquérito à morte de um feto, após a mãe ter sido internada quarta-feira no Serviço de Obstetrícia do Hospital de Aveiro.

Em comunicado, o conselho de administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, que integra os hospitais de Aveiro, Águeda e Estarreja, dá conta de que deliberou "abrir um processo de inquérito interno após a morte de um feto, com 40 semanas de gestação, de uma doente que foi internada no Serviço de Obstetrícia no passado dia 20 de novembro".

Aquele órgão esclarece que disponibilizou apoio psicológico por parte de técnicos do Centro Hospitalar e aproveita para endereçar publicamente os pêsames à família, tal como os profissionais do Serviço, adiantando tê-lo já feito pessoalmente junto da mãe.