Administrador da Sonae Luís Reis considera "muito positivo" resultado do grupo no 1.º semestre

Por Lusa | 20:08

O administrador da Sonae Luís Reis classificou hoje de "muito positivo" o resultado do grupo no primeiro semestre, destacando o desempenho dos resultados operacionais, o aumento do investimento e a redução da dívida.

O lucro da Sonae subiu 34,2% nos primeiros seis meses do ano, face a igual período de 2017, para 98 milhões de euros, anunciou hoje a dona da cadeia de hipermercados Continente e da Worten, entre outros.

O primeiro semestre foi "muito bom", afirmou Luís Reis (CCCO - Chief Corporate Center Officer), destacando "cinco linhas-chave".