Adminsitração do CCB "tudo fará no sentido de reverter" a situação de greve

20:13

A administração do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, face ao pré-aviso de greve do sindicato CENA-STE para os próximos dias 27 e 28, afirma que "tudo fará no sentido de reverter esta situação".

Num comunicado hoje enviado à comunicação social, lê-se que o conselho de administração do CCB "tudo fará no sentido de reverter esta situação, defendendo sempre o interesse do público".

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (CENA/STE), o conselho de administração "nunca demonstrou abertura para este diálogo", acrescentando que os trabalhadores "mantêm a disponibilidade total para, até aos Dias da Música" chegarem a "um plano de resposta às suas reivindicações".