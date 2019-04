Adriana Calcanhoto e José Eduardo Agualusa nas Conferências do Estoril

Por Lusa | 17:14

A cantora e compositora brasileira Adriana Calcanhoto e o escritor angolano José Eduardo Agualusa vão participar nas Conferências do Estoril, que se realizam em maio, onde vão discutir os desafios da Lusofonia, anunciou hoje a Câmara Municipal de Cascais.

Adriana Calcanhoto e José Eduardo Agualusa, dois nomes da cultura e da língua portuguesa, são os mais recentes convidados confirmados da 6.ª edição das Conferências do Estoril, que decorrem nos dias 27 a 29 de maio, no campus da Nova School of Business and Economics, em Carcavelos.

O presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, irá participar igualmente neste debate, subordinado ao tema "Desafios da Lusofonia", que decorre no dia 27, pelas 14:45.