Adrien Silva regressa ao Mónaco por empréstimo do Leicester

O futebolista internacional português Adrien Silva vai atuar pela segunda temporada consecutiva no Mónaco, treinado pelo compatriota Leonardo Jardim, novamente por empréstimo dos ingleses do Leicester, anunciou hoje clube da primeira divisão francesa.

O médio, de 30 anos, formado no Sporting, regressa ao clube do principado depois de ter chegado na segunda metade da temporada 2018/2019, tendo realizado 15 encontros, clube no qual vai encontar os também portugueses Gelson Martins e Gil Dias.

Nas duas jornadas realizadas até ao momento na 'Ligue 1', a formação monegasca, que durante esta semana assegurou o empréstimo do argelino Slimani igualmente do Leicester, também ele antigo jogador do Sporting, não conseguiu qualquer ponto, tendo perdido frente a Lyon e Metz, ambos por 3-0.