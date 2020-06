Advogado acredita que presidente da Câmara de Pedrógão Grande Valdemar Alves será julgado em processo autónomo

O advogado Ricardo Sá Fernandes, a representar uma assistente, disse esta terça-feira acreditar que o presidente da Câmara de Pedrógão Grande será julgado em processo autónomo, face à intenção do Ministério Público de instaurar inquérito.

O Tribunal da Relação de Coimbra decidiu hoje que o presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, não vai a julgamento no processo sobre as responsabilidades no grande incêndio de junho de 2017, ao dar provimento aos recursos apresentados por Valdemar Alves e pelo Ministério Público (MP), no sentido de o autarca não ser constituído arguido.

Porém, o advogado Ricardo Sá Fernandes, que representa a assistente que requereu que Valdemar Alves fosse constituído como arguido na fase de instrução, acredita que o autarca será julgado num processo autónomo.