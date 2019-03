Advogado de Rui Pinto confirma ter sido constituído arguido

Por Lusa | 10:52

Aníbal Pinto, advogado do colaborador do colaborador do Football Leaks Rui Pinto, confirmou hoje à agência Lusa ter sido constituído arguido, na sequência da investigação ao alegado pirata informático, que está em prisão preventiva.

Contactado pela Lusa, Aníbal Pinto confirmou a informação avançada hoje pelo diário Correio da Manhã e afirmou que a constituição de arguido surge no âmbito do processo relacionado com a investigação a Rui Pinto, sobre a alegada tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen.

O advogado afirmou estar "tranquilo" e acrescentou que vai pedir o levantamento do sigilo profissional para se poder defender.