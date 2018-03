Advogado de Trump pede 20 milhões de dólares a atriz porno por violar pacto de silêncio

Por Lusa | 04:46

O advogado particular do Presidente dos Estados Unidos da América interpôs uma ação contra a atriz porno Stormy Daniels reclamando desta 20 milhões de dólares por violar o pacto de silêncio relativo a uma alegada relação com Trump.

Segundo o jornal The Washington Post, citado hoje pela agência Efe, Michael Cohen também pede na ação, de cerca de 16 milhões de euros, que todos os procedimentos futuros relativos a este caso sejam confidenciais.

A atriz terá recebido, na campanha eleitoral para as presidenciais norte-americanas, um pagamento do advogado de 130.000 dólares (cerca de 105 mil euros) para, supostamente, manter segredo sobre uma relação que manteve com Trump dez anos antes, pouco depois de o Presidente ter casado com Melania Trump,