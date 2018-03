Advogado de Trump pede fim da investigação à ingerência russa nas presidenciais

Por Lusa | 01:55

Um advogado do Presidente dos Estados Unidos da América pediu no sábado ao Departamento de Justiça que encerre a investigação sobre a alegada ingerência russa nas eleições presidenciais do país que deram a vitória a Donald Trump.

A declaração do advogado John Dowd surgiu horas depois da demissão do número dois da polícia federal norte-americana (FBI), Andrew McCabe pelo procurador-geral dos Estados Unidos da América, Jeff Sessions.

Num comunicado, Jeff Sessions esclareceu que uma investigação interna da polícia federal e do Departamento de Justiça concluiu que McCabe deu informações, de forma não autorizada, a meios de comunicação social e não foi franco, mesmo sob juramento, em múltiplas ocasiões.