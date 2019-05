Advogados dos detidos da operação "Teia" vão recorrer para Tribunal da Relação do Porto

Os advogados dos quatro detidos no âmbito da operação "Teia" vão recorrer para o Tribunal da Relação do Porto para suscitar a nulidade do processo, alegando incompetência do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto.

A revelação foi feita à Lusa pelo advogado Nuno Cerejeira Namora, que faz a defesa do presidente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes, após terem sido indeferidos pelo TIC dois requerimentos apresentados durante a tarde de hoje.

A posição dos advogados surge na sequência da alegação levantada na quinta-feira por Nuno Brandão, advogado de Joaquim e Manuela Couto, quando, em declarações à Lusa, disse estarem "em causa crimes que constam do catálogo dos crimes que são da competência do Departamento Central de Investigação e Ação Penal [DCIAP]" e não do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto".