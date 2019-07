Aeródromo de Vila Real encerrado a aviões por falta de segurança

O aeródromo municipal de Vila Real está encerrado a aviões, a partir de hoje e por tempo indeterminado, devido a questões de segurança relacionadas com o abatimento do piso, disse fonte da autarquia.

Este aeródromo municipal é a sede de dois aviões de combate a incêndios, afetos à Proteção Civil, e é uma das paragens da carreira aérea que liga Bragança, Vila Real, Viseu, Cascais e Portimão.

A fonte referiu que, por razões de segurança que afetam a pista e que estão relacionadas com o abatimento do piso, o aeródromo fica encerrado para os aviões, podendo, no entanto, continuar a ser utilizado por helicópteros.