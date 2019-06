Aeronave aterra na A12 e embate em dois carros

Uma aeronave ligeira aterrou hoje na autoestrada 12, na zona de Pinhal Novo, Setúbal, e colidiu com dois carros que circulavam na via.

Segundo a página de Internet da proteção civil, o alerta do acidente com a aeronave foi dado às 15:26 e no local encontram-se 10 operacionais e quatro viaturas.

