Aeroporto de Cancun evacuado após susto com alegado tiroteio

No entanto, de acordo com um jornalista mexicano, não passou de um susto. "As autoridades de Quintana Roo dizem-me que tudo indica que não houve tiroteio no aeroporto de Cancún", destacou, no Twitter."Era uma máquina que provavelmente explodiu e fez muito barulho", reforçou o jornalista.Não ha registo de feridos até ao momento.As imagens de vídeo registadas nos meios de comunicação social mostraram os passageiros a fugir do aeroporto.