Aeroporto de Lisboa com mais de 30 milhões de passageiros em 12 meses pela 1.ª vez

O aeroporto de Lisboa serviu, pela primeira vez, mais de 30 milhões de passageiros em 12 meses, de acordo com dados da francesa Vinci, dona da ANA - Aeroportos de Portugal, que transportou 72 milhões de passageiros em todo o mundo.

"Pela primeira vez, o aeroporto da capital portuguesa serviu mais de 30 milhões de passageiros num período de 12 meses consecutivos", pode ler-se num comunicado divulgado hoje pela empresa.

De acordo com os dados divulgados hoje pela empresa, 72,072 milhões de pessoas passaram pelos aeroportos da Vinci, em todo o mundo, no terceiro trimestre, um aumento de 6,9% face ao período homólogo, pertencendo a maior 'fatia' aos aeroportos da ANA, em Portugal, com 18,425 milhões de passageiros.