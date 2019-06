Aeroporto de Lisboa tem a partir de hoje mais 45 inspetores do SEF

O ministro da Administração Interna destacou hoje que a partir deste dia vão estar em funções 45 novos inspetores estagiários do Serviço Estrangeiros e Fronteiras no aeroporto de Lisboa e criados 49 postos de controlo eletrónico.

Eduardo Cabrita, que falava hoje no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa na qual presidiu à receção aos novos inspetores estagiários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), lembrou que este ano já tinha havido um reforço de 22 inspetores em Lisboa no início do mês de abril, pelo que ao todo serão 67 os estagiários na unidade aeroportuária da capital.

"Estas decisões inserem-se num conjunto de alterações na resposta aeroportuária que em articulação com o Ministério das Infraestruturas e Habitação e em diálogo com o concessionário, com a ANA, temos vindo a fazer nos aeroportos", disse.