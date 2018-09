África do Sul obriga empresas mineiras a ceder 30% a acionistas negros

Por Lusa | 16:35

As empresas de mineração na África do Sul vão passar a ter de entregar no mínimo 30% do seu capital a acionistas negros, nos próximos cinco anos, contra os 26% atuais, segundo a nova Lei de Minas, hoje publicada.

A nova legislação, publicada hoje em Diário da República, aumenta em quatro pontos percentuais a quota obrigatória de 'propriedade negra' que havia sido estabelecida pelo Governo na legislação anterior.

O ministro de Recursos Minerais da África do Sul, Gwede Mantashe, disse, em conferência de imprensa, em Pretória, que esta terceira versão da nova regulamentação do setor "visa melhorar a indústria sul-africana" e assim "melhorar as vidas de trabalhadores, mineiros emergentes, pequenos fornecedores e comunidades mineira".